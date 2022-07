Canton Vallese, autorizzato l'abbattimento di un lupo

Le autorità cantonali del Vallese hanno dato il via libera all’abbattimento di un lupo che, nella zona di Goms – Aletsch, si è reso responsabile dell’uccisione di 30 animali al pascolo.

In virtù della legge elvetica, che permette l’abbattimento dei lupi dopo che abbiano attaccato almeno 10 capi di bestiame nell’arco temporale di 4 mesi, il consigliere di Stato Fédéric Favre ha emesso il secondo ordine di abbattimento in pochi giorni, il primo riguarda un lupo che ha attaccato alcune greggi in Val d’Iliez.

Dall’inizio dell’anno in Vallese sono stati soppressi 4 lupi.