Due giornate di addestramento a Domobianca per i Vigili del fuoco

Soccorrere una persona che utilizza tecniche di lavoro su alberi, un "tree climber", in difficoltà a seguito di un incidente era lo scenario previsto nelle due giornate addestrative, organizzate dal Comando dei Vigili del Fuoco del Verbano Cusio Ossola, all'alpe Lusentino nel comune di Domodossola, martedì 19 e mercoledì 20 luglio.

Le manovre prevedevano il raggiungimento e la messa in sicurezza del lavoratore infortunato in quota sull'albero e la successiva calata dello stesso a terra in una zona sicura. Predisposta anche la sua stabilizzazione e l'imbarellamento per il trasporto a valle.

In tutto hanno partecipato alla simulazione di soccorso, che fa parte del programma periodico addestrativo previsto,17 vigili del fuoco del nucleo saf (Speleo Alpino Fluviale) provinciale del VCO.

L'addestramento aveva anche come scopo la possibilità di testare i materiali a disposizione dei Vigili del Fuoco per effettuare una manovra di emergenza in completa sicurezza in un settore professionale che utilizza tecniche di lavoro su alberi ormai ampiamente diffuso.