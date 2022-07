Immissioni in ruolo docenti, in Piemonte 9.300 disponibilità

Sono cominciate le operazioni di immissione in ruolo dalle molte graduatorie della nostra Regione. La Direzione Regionale ha pubblicato gli avvisi e la prima parte delle procedure scade il 22 luglio 2022. In Piemonte il contingente prevede 9.300 disponibilità.

“Molte graduatorie di posto comune sono state pubblicate e quindi è possibile che dal 1 settembre 2022 entrino di ruolo più insegnanti che in passato - dichiara Maria Grazia Penna, segretaria generale della CISL Scuola del Piemonte-. Resta fanalino di coda il sostegno, dove su 3477 disponibilità, nelle varie graduatorie troviamo poco meno di 200 aspiranti. La procedura informatica è molto complessa. Per questo abbiamo deciso di aprire alcuni incontri on line per dirimere i dubbi”.

Venerdì 22 luglio dalle 9:30 alle 11:30 è in programma il webinar riservato al personale docente 'Obiettivo immissione in ruolo' ( https://iisvallauri.webex.com/meet/organizzazionisindacali ). Question time martedì 26 luglio dalle 17 alle 19.

Nella tabella seguente le disponibilità nella nostra region