Tones on the Stones, questa sera l'attesa prima mondiale di The Witches Seed

Dopo la serata d'apertura del 15 luglio con la CM Orchestra Rhythms & Drums la stagione 2022 di Tones on the Stones, nel rinnovato Tones Teatro Natura, prosegue il 22 e 23 luglio con l'attesissima prima mondiale di The Witches Seed.

La spettacolare e immersiva opera rock dalle tinte horror firmata dal geniale musicista e fondatore dei Police Stewart Copeland, con dei brani di Chrissie Hynde dei Pretenders, e con Irene Grandi nel ruolo di protagonista debutta alle 21:30.

Grazie alla collaborazione del Consorzio Maggiore, per le due serate sono previste navette con partenza da Arona e da Cannobio e con varie tappe intermedie, per raggiungere comodamente Tones Teatro Natura senza utilizzare l’auto. L’offerta combinata biglietto + navetta o anche solo il biglietto del bus sono in vendita su https://www.visit- lakemaggiore.com/tones-on-the-stones/.

A corollario dei due grandi show, sabato 23 luglio alle ore 20 è in programma una piccola conferenza tenuta da Michela Zucca, storica e antropologa, mentre domenica 24 luglio alle ore 10.30, la sala conferenze delle Terme di Premia ospiterà l'incontro con lo storico Enrico Rizzi dal titolo “Aspetti di religiosità popolare tra culti pagani, superstizioni e stregoneria”, a cura dell'Associazione “Uno sguardo sulla Valle”.

A seguire, dal 26 al 31 luglio saranno protagonisti i suoni di Nextones, il festival internazionale, curato e coprodotto da Threes Productions, dedicato alla più radicale sperimentazione nel campo dell'arte audiovisiva e della musica elettronica. Dall'8 all'11 agosto torna invece l’Awareness Campus curato dal regista e autore Gabriele Vacis e dall’Istituto di pratiche teatrali per la cura della persona.

Chiusura di calendario dal 2 al 4 settembre con la seconda edizione di Campo Base, il festival che esplora i temi del rapporto tra uomo e natura, la cultura della montagna e gli sport outdoor, curato da Nicola Giuliani e Chantal Ferrari, con la curatela scientifica di Alessandro Gogna. Tra gli ospiti principali della seconda edizione: Nives Meroi, Tamara Lunger, Luca Mercalli, Federica Mingolla, Luca Schiera.

Il programma dettagliato della stagione di Tones Teatro Natura è online su www.tonesteatronatura.com

(Foto social Tones on the Stones)