Festival Oxilia, domenica il concerto 'Poetesse, poeti e poesia giullaresca d'Italia'

Domenica 24 luglio alle ore 21.15 presso il sagrato della chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo a Crevoladossola Festival Oxilia propone il concerto "Poetesse, Poeti e Poesia giullaresca d'Italia" con l'Ensemble Murmur Mori.

L'ensemble Murmur Mori nacque nel 2015 a Bologna dall'incontro di Mirko Volpe e Silvia Kuro, ricercatori e creatori di tutta la musica presentata. Le produzioni dell'ensemble Murmur Mori si focalizzano sulla poesia popolare e giullaresca, lavorando sulla ricostruzione del suono della lirica italiana delle origini e della musica secolare del "Medioevo". L'intento principe è quello di scoprire la musicalità di queste poesie in volgare, dal momento che la maggior parte furono scritte per essere suonate come metrica e forma suggeriscono, quando nessuno ha più tentato di metterle in musica nuovamente lasciandole confinate in studi letterari. Il processo fonde l'eredità della musica popolare italiana, ancora riscontrabile nella tradizione sopravvissuta o memorizzata in registrazioni sul campo, assieme alle fonti manoscritte medievali. Il risultato è "nuova musica", composta sia da elementi antichi che dai modi della musica popolare. Gli strumenti musicali utilizzati sono riproduzioni basate su raffigurazioni del XIII-XIV secolo. Avendo la volontà di rievocare le figure dei giullari italiani e meglio investigare l'utilizzo del volgare in poesia, Mirko Volpe e Silvia Kuro hanno incluso anche liriche da loro composte utilizzando forme ed espedienti poetici tipiche della poesia giullaresca, parte della loro idea di "nuova musica antica".