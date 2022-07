Le previsioni meteo per il fine settimana

Il promontorio di alta pressione che insiste da giorni su gran parte del continente europeo continua la sua azione sul bacino del Mediterraneo, ma verrà indebolito nella parte nordoccidentale da un'onda di bassa pressione che transiterà sulle regioni centrali europee. "Tale situazione - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - determinerà un aumento dell'instabilità atmosferica sulla nostra regione per poi lasciare nuovamente spazio al bel tempo domenica per effetto di un nuovo rialzo nei valori di pressione. L'inizio della nuova settimana vedrà un nuovo indebolimento dell'alta pressione sulle regioni alpine italiane con nuovi temporali sulla nostra regione"

SABATO 23 LUGLIO 2022

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso con nuvolosità in aumento per cumuli in crescita sulle Alpi ed in avanzata verso le pianure nel pomeriggio. Precipitazioni: deboli rovesci sparsi sulle zone alpine nelle ore centrali del giorno, in possibile veloce sconfinamento sul resto della regione già in tarda mattinata. Zero termico: in temporaneo calo tra la notte e il mattino fino ai 4200 m a nord e 4400 m a sud ed in graduale rialzo da ovest nel pomeriggio fino ai 4600-4700 m. Venti: deboli o moderati occidentali sulle Alpi e meridionali sull'Appennino; deboli da sud sulle pianure orientali e da nordest su quelle occidentali; regimi di brezza a ciclo diurno nelle vallate alpine

DOMENICA 24 LUGLIO 2022

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, con cumuli pomeridiani di modeste dimensioni a ridosso dei rilievi. Precipitazioni: assenti. Zero termico: stazionario o in lieve aumento sui 4700-4800 m. Venti: generalmente deboli con locali rinforzi moderati, occidentali sulle Alpi, meridionali sull'Appennino, in regime di brezza altrove.