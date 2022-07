Festival Oxilia, al collegio Rosmini una conferenza su Molière

Mercoledì 27 luglio alle ore 21.00 presso il Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola Oxilia Festival propone una conferenza su Molière nel quarto centenario della nascita del più celebre drammaturgo francese di tutti i tempi. L'incontro vedrà protagonista il professor Carlo Susa.

Carlo Susa è uno storico del teatro e dello spettacolo. Laureato in Lettere Moderne (indirizzo in Comunicazione e spettacolo) presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, ha conseguito un dottorato di ricerca internazionale in "Teoria e storia della rappresentazione drammatica", con una ricerca sul ruolo dei personaggi ebrei nel teatro religioso medievale, che costituisce uno dei suoi principali campi di ricerca. Si occupa anche di antropologia teatrale, degli aspetti religiosi nel teatro rinascimentale e barocco, del tema della Shoah nel teatro del Novecento, delle forme della comicità (teatrale e non) e dei rapporti tra cinema e teatro. Dall'anno accademico 2015-2016 è coordinatore della Scuola di Scenografia di questa Accademia. Oltre alle attività didattiche qui svolte, è anche docente di "Storia del teatro", "Analisi drammaturgica del libretto" e "Scrittura drammatica" presso la Scuola del Teatro Musicale di Novara e svolge il ruolo di tutor di stage presso lo S.T.Ar.S. dell'Università Cattolica di Brescia. Occasionalmente scrive testi teatrali, oltre a condurre attività di teatro sociale, a organizzare eventi culturali, e a progettare e gestire cineforum.