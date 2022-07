I travel influencer Trip'n Roll sulla via Stockalper

Si metteranno in moto raccontando la via Stockalper attraverso parole, filmati e foto promozionali: chi vorrà potrà seguirli sui social. Si chiamano Trip'n Roll, al secolo Federica Copernico e Andrea Giuffrida i travel influencer che dal 26 al 28 luglio 2022 attraverseranno l'antica tratta che unisce Svizzera e Italia per raccontarla al pubblico che li segue in rete: 240mila follower, contando i principali social media. Il viaggio si potrà seguire sui canali Instagram e Faceboook: @ilMovimentoLento. Come ideale conclusione del viaggio e per fare il punto sul più ampio progetto del TVA, il 28 luglio a Domodossola si terrà un convegno.

La via Stockalper resta un ponte in arrivo dal passato: era una rotta commerciale, oggi è un percorso frequentato da migliaia di escursionisti ogni anno. Lo storico cammino transfrontaliero che collegava Briga a Domodossola sarà narrato attraverso le immagini di ItinerAria, azienda partner del viaggio-evento organizzato nell’ambito del progetto interreg “Il Trenino Verde delle Alpi, motore della mobilità ecologica tra l’Ossola e il Vallese”.

Seguendo il cammino degli escursionisti lungo la via realizzata nel Seicento dal barone Kaspar Stockalper superando il Passo del Sempione, i videomaker gireranno una serie di filmati e scatteranno immagini utili alla promozione del percorso. Materiali che saranno pubblicati sui canali social del Movimento Lento e di Visit Piemonte sia durante sia dopo il viaggio.

I travel influencer partiranno da Briga il 26 luglio, raggiungeranno Domodossola il 28, percorrendo un cammino costellato dalla bellezza di una straordinaria varietà di paesaggi, che si offrono ai camminatori più preparati ma anche alle gambe un po' meno allenate. Per i primi la possibilità di percorrere la Stockalper in “versione integrale” con 4 giornate di cammino, mentre gli altri potranno scoprirne alcuni tratti in modalità “hop on/hop off”, sfruttando cioè gli ottimi servizi di trasporto offerti dal territorio: la ferrovia che collega Domodossola a Briga attraverso il tunnel del Sempione e l’Autopostale che valica il Sempione con diverse corse giornaliere.

Recuperare pienamente il percorso, valorizzandolo nella molteplicità degli aspetti storici, naturalistici e turistici è stato l'obiettivo sul quale le amministrazioni locali, gli Enti di promozione turistica e le associazioni territoriali hanno lavorato in questi anni. Interventi di recupero e ricostruzione di parti di sentiero nel tratto tra Varzo e Crevoladossola, hanno visto “Il Trenino Verde delle Alpi" protagonista. E ciò ha reso possibile eludere il difficile passaggio dalla Val Bognanco e "discendere" più agevolmente dal Passo del Sempione lungo la Val Divedro.

Il convegno a Domodossola

Il punto su quanto fatto e sulle prospettive che si aprono per il turismo lungo la via Stockalper sarà fatto nella giornata del 28 luglio in un convegno in programma a Domodossola, in Cappella Mellerio, con tutti i partner del progetto. Prossimamente i dettagli del programma e gli ospiti.