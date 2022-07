Tra meno di un mese si corre la Rampigada Trail Running

Manca un mese all’atteso appuntamento della Rampigada Trail Running del 21 agosto. La manifestazione è stata selezionata tra i grandi eventi della Regione nell’ambito del progetto 'Piemonte Sport'. La corsa in montagna si snoda su un suggestivo percorso ad anello che attraversa lo spettacolo unico del Parco Naturale dell’Alpe Veglia con partenza da San Domenico di Varzo.

“Abbiamo cercato di dare alla Rampigada Trail Running il successo che merita, siamo infatti al lavoro senza tregua da più di 6 mesi per far vivere a tutti i partecipanti una bellissima giornata di Sport, Natura e divertimento” spiega Ivan Svilpo, Presidente del Team organizzativo della San Domenico Sport. A settembre un altro evento impegnativo aspetta il gruppo dell'organizzazione, venerdì 9 nella frazione varzese si corre la Rampigada Vertical, valida per il Campionato del Mondo di Skyrunning.

Tutte le informazioni e i dettagli sulla Rampigada sono disponibili sul sito www.rampigada.it