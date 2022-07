Ossola Guitar Festival, a Varzo The Origin Trio

Proseguono i concerti della rassegna musicale Ossola Guitar Festival. Il nuovo appuntamento è martedì 26 luglio, alle 21 sulla scalinata della Chiesa Parrocchiale di Varzo, con The Origin Trio. Il terzetto, guidato dall'ossolano Fabrizio Spadea, vede Giorgio Di Tullio alle percussioni e Yazan Greselin all'organo Hammond. In caso di maltempo l'esibizione si svolgerà nella Chiesa Parrocchiale.

Fabrizio Spadea, chitarrista jazz diplomato e laureato presso il Conservatorio “G.Verdi” di Milano, vanta concerti e collaborazioni con i più grandi musicisti jazz a livello mondiale come Eddy Daniels, Mike Mainieri, Dave Liebman, Greg Osby, Larry Shnider e i migliori musicisti italiani. Incide 6 dischi a proprio nome con composizioni originali prodotti da TRJ Record’s e collabora come ospite in altre registrazioni. Unisce l’attività di concertista a quella didattica insegnando nelle migliori scuole italiane.

Giorgio di Tullio, batterista che ha collaborato con artisti nazionali ed internazionali, tra cui Eric Marienthal, Mel Collins, Kat Dyson, Rick Margitza, Alex Acuna, Carlo Morena, Riccardo Fioravanti, Fabrizio Bosso, Flavio Boltro. Autore di 5 metodi didattici ed insegnante al conservatorio di Pavia. Incide circa 70 dischi dove suona in vari contesti musicali (jazz, latin, funk e rock). Suona in vari festival nazionali ed internazionali: Lugano Jazz Festival, Maglie Jazz Festival, Laigueglia Festival, Veneto Meet Jazz, Arezzo Jazz Festival, Munster Jazz Festival etc.

Yazan Greselin, dopo il diploma a pieni voti in Pianoforte e Pianoforte jazz (con Dado Moroni al Conservatorio di Como), dal 2015 si è dedicato in particolare allo studio dell’organo Hammond diventando quindi organista hammondista in varie formazioni. Oltre alla sua personale discografia (Flash Forward”, “Too Soon for a gift”) ha suonato e collabora con grandi interpreti del jazz italiano quali Flavio Boltro, Stefano Di Battista, Antonio Onorato, Gianni Cazzola, Gigi Cifarelli, Stefano Bedetti, Giorgio Di Tullio, Antonello Salis, Luca Jurman, Fabrizio Spadea, Ronnie Jones, Michael Rosen, Mattia Cigalini, Luciano Zadro, Tommaso Bradascio, Sandro Gibellini, Giovanni Amato, Giovanni Giorgi, Max Furian, Luca Meneghello, Paolo Pellegatti nonché nomi internazionali quali Alex Sipiagin, Klemens Marktl e Rudy Royston. In ambito Pop ha suonato con Ivana Spagna, Luisa Corna e Alexia per Casa San Remo 2017. Ha vinto recentemente il Concorso Jazz Altro 2020 ed è stato membro dell’Orchestra Nazionale Jazz dei giovani talenti italiani.