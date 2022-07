Rubavano nei negozi del Canton Ticino, arrestati due ventenni georgiani

Due cittadini georgiani di 22 e 25 anni sono stati arrestati dalla polizia cantonale lo scorso 21 luglio, con l'accusa di furto.

I due uomini sono stati segnalati alla centrale comune d'allarme, per taccheggi effettuati in alcuni negozi a Malvaglia e Biasca, da dove si sono allontanati a bordo di una vettura con targhe tedesche.

Le ricerche sono scattate immediatamente e hanno visto coinvolta anche la polizia cantonale del canton Uri e hanno portato al fermo dei due ventenni, effettuato sulla strada cantonale a Wassen.

La perquisizione dell'auto ha permesso di rinvenire stecche di sigarette, bottiglie di alcolici e lamette di rasoio.

Gli accertamenti d'indagine hanno finora consentito di chiarire il coinvolgimento dei due georgiani in almeno 5 taccheggi, di cui 4 in Canton Ticino, a danno di esercizi commerciali con refurtiva di circa 8.000 franchi.

L'ipotesi di reato nei loro confronti è di furto. Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire l'eventuale responsabilità degli arrestati in taccheggi registrati nelle ultime settimane in Ticino e in altri cantoni.