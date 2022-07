Automobile, tutti i controlli da fare prima delle vacanze

Le statistiche della scorsa estate rivelano che circa 41 milioni di italiani sono tornati a viaggiare e più della metà hanno preferito mete nostrane. Un trend che sembra confermato anche quest’anno.

Secondo l’ISTAT, inoltre, l’89,6% dei viaggiatori sceglie l’automobile per spostarsi, considerandola comoda e sicura. Come dargli torto? L’auto è un mezzo che permette di spostarsi in autonomia, senza dover rispettare orari e mete predefinite.

Per viaggiare sereni ed evitare spiacevoli imprevisti, però, è necessario effettuare una serie di controlli pre-partenza.

La sicurezza prima di tutto: 10 controlli da fare prima di partire

Tranquillità, relax e comodità: questi devono essere gli unici pensieri quando si parte per le ferie, soprattutto in macchina. Per evitare altre preoccupazioni, prima di caricare i bagagli, basterà effettuare una serie di controlli consigliati da Automobile.it.

Controlla gli pneumatici

Sembrerà scontato, ma controllare gli pneumatici permette di prevenire i più frequenti intoppi che possono rovinare una vacanza. Verifica sempre la pressione dei quattro pneumatici, ricorda che il battistrada deve avere un’altezza uguale o superiore ai 1,6 mm e non dimenticare la ruota di scorta!



Attenzione all’installazione dei portapacchi

Specialmente se si parte per più giorni è comodo installare un portapacchi. Bisogna fare molta attenzione a quale scegliere e a come sistemarlo correttamente per evitare spiacevoli contrattempi in strada.



Verificare sempre l’olio

Importantissimo per una corretta manutenzione dell’automobile è il controllo dell’olio. Il check va fatto sia prima della partenza, che durante il viaggio nel caso di percorrenze molto lunghe.



S.O.S Ebollizione: affidati al liquido refrigerante

Il liquido refrigerante è una miscela importante per evitare il surriscaldamento della macchina. Raffredda gli ingranaggi per garantirne il corretto funzionamento, inoltre evita la formazione di ruggine.

Controllare la batteria

Le batterie per auto di ultima generazione garantiscono ottime prestazioni, tuttavia è sempre bene controllare. Non lasciare che una batteria scarica rovini la tua vacanza: controlla le condizioni e ricorda di portare con te un kit di ricarica per le emergenze.



Non sottovalutare la manutenzione dei tergicristalli

Un vetro pulito permette una visuale migliore e più sicura, non possono quindi mancare degli ottimi tergicristalli. I tergicristalli non servono solo in caso di pioggia, il vetro deve essere sempre libero da sporco e detriti che possano ostacolare la visuale.



Attenzione ai documenti... e al kit di emergenza!

Patente, libretto e assicurazione, non devono e non possono mancare: custodisci tutto in una cartellina da tenere nel cruscotto. E ricorda di sostituire il kit invernale di emergenza con quello estivo.

Check-up luci

Oltre a rappresentare un pericolo per i passeggeri del veicolo, il malfunzionamento delle luci può farti pagare multe salate. Devi cambiarle? Prova le lampadine a led.



Revisione dei freni

Che sia per un’automobile elettrica, ibrida o normale il controllo dei freni deve essere fatto sempre con la massima attenzione. Verifica le pastiglie dei freni rimuovendo le ruote e controllando che la guarnizione sia al minimo di 3 millimetri davanti e 2 millimetri dietro.



Hai ricaricato l’aria condizionata?

Per un viaggio estivo l’aria condizionata rappresenta un'insostituibile alleata: quindi, non dimenticare di ricaricarla correttamente e di effettuare la manutenzione dei filtri.



Per la massima sicurezza in strada, l’automobile ha bisogno di essere sottoposta a check-up periodici e, in particolar modo, durante i cambi di stagione: un'operazione fondamentale che prevede costi contenuti, soprattutto se i controlli vengono effettuati regolarmente e se l’auto non viene trascurata.