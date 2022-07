I migliori film sul poker

Il poker è uno dei più antichi giochi di carte ed è ancora oggi molto popolare sui siti di scommesse italiani.

Molti giocatori di poker sono anche fan accaniti dei film sul poker.

Alcuni li apprezzano perché amano la storia e i personaggi del film, mentre altri li apprezzano perché vogliono imparare di più su come giocare a poker o migliorare le loro abilità nel gioco!

Il ragazzo di Cincinnati (1965)

Il ragazzo di Cincinnati è un film del 1965 diretto da Robert Mulligan, con Sandy Dennis e Peter Falk.

Il film era basato su un'opera teatrale intitolata "The Affairs of Court" scritta da Sam Bobrick, che era stata precedentemente adattata nel film del 1959 "Affair in Havana" (basato su un'opera precedente).

Bobrick scrisse anche la sceneggiatura di "The Boy From Cincinatti" insieme al suo partner, Walter Black.

California Split (1974)

Se siete alla ricerca di un film comico sul poker, California Split è quello che fa per voi. Interpretato da George Segal ed Elliott Gould, questo film segue due amici dipendenti dal gioco d'azzardo.

Viaggiano da Los Angeles a Las Vegas, dove si dedicano al gioco d'azzardo nei casinò e sui cavalli.

Ci sono molti drammi quando vincono e perdono centinaia di migliaia di dollari - e ce ne sono ancora di più quando decidono di rapinare un casinò!

La trama si concentra sul rapporto tra questi due uomini che diventano sempre più spericolati con i loro soldi, fino a quando una scommessa di troppo li spinge oltre il limite del comportamento criminale.

La recitazione è solida; Elliott Gould fornisce un'altra forte interpretazione di un attore che non riesce a trattenersi dal tornare a scommettere nonostante sappia che le cose finiranno male per lui se lo farà.

Rounders (1998)

Rounders, interpretato da Matt Damon e Edward Norton nei panni di una coppia di giovani studenti di legge che giocano a poker per ripagare i loro debiti, è basato sulla storia vera di David "Chip" Reese.

Il film è considerato uno dei più famosi film sul poker mai realizzati. È stato diretto da John Dahl e adattato dal romanzo scritto da David Levien (autore anche di Rounders).

La stangata (1973)

Questo film può essere definito un classico. È uno dei migliori film sul poker mai realizzati, quindi diamo un'occhiata alla sua trama:

La stangata è stato scritto e diretto da George Roy Hill ed è interpretato da Paul Newman e Robert Redford, che ha anche prodotto il film insieme a David Foster.

La storia segue due truffatori che pianificano di fare da vittime a un gruppo di poliziotti corrotti nella Chicago degli anni '30, facendo loro credere che stanno cercando di catturare un altro criminale, mentre in realtà stanno lavorando insieme a lui per truffare questi poliziotti e sottrargli i loro soldi.

La stangata ha ricevuto 10 nomination agli Academy Awards; ha vinto 7 Oscar (tra cui quello per il miglior film) alla 46ª edizione degli Academy Awards, tenutasi il 6 aprile 1974 a Los Angeles.

Croupier (1998)

Il film parla di uno scrittore che diventa croupier per fare ricerche sul suo prossimo libro sui casinò e sul gioco d'azzardo.

Impara subito che il gioco non è solo una questione di fortuna, ma anche di abilità!

Il protagonista si ritrova presto a giocare in partite ad alta posta con alcuni dei migliori professionisti in circolazione, che gli impongono di fare appello a tutte le sue risorse nel tentativo di vincere molto e di pagare i suoi debiti.

Croupier ha vinto diversi premi, tra cui quello per la miglior fotografia alla Mostra del Cinema di Venezia, ed è stato nominato per due Golden Globe (miglior colonna sonora originale e miglior interpretazione di un attore in un ruolo non protagonista).

L'asso nella manica (1951)

Il film racconta di un truffatore che viene ingaggiato per andare sotto copertura in una piccola città.

Il truffatore è un giocatore di poker professionista. Viene ingaggiato dallo sceriffo per andare sotto copertura come giocatore di poker professionista.