Mercati finanziari: quali previsioni per le borse dell'Eurozona? Il punto degli analisti

È terminato da poco il primo semestre dell'anno e gli investitori sono già proiettati con lo sguardo in avanti, per cercare di capire quale possa essere il futuro dei mercati finanziari nei prossimi mesi; naturalmente un'attenzione particolare è riservata alle borse dell'Eurozona, che riflettono direttamente lo stato di salute delle economie dei Paesi membro, tra cui anche l'Italia. Considerando che i mover principali a livello globale continueranno ad essere ancora per diverso tempo l'inflazione e le azioni intraprese dalle Banche Centrali per combatterla, secondo molti analisti da qui in avanti le piazze finanziarie internazionali potrebbero iniziare a muoversi con velocità differenti; difatti il fenomeno inflattivo al momento non crea tensioni nelle varie aree geografiche con la stessa intensità: in oriente la situazione non sembra preoccupare più di tanto, mentre in Europa e negli Stati Uniti l'attività dei Governatori Centrali è frenetica.

Il problema inflazione e il futuro delle borse europee

A tal proposito può risultare interessante la consultazione di un'analisi elaborata da TradingOnlineTop.com, portale di informazione che non fa mai mancare il proprio punto di vista sui temi caldi di economia e finanza, attraverso puntuali approfondimenti. Secondo gli esperti, è importante evidenziare come il contesto statunitense sia assolutamente diverso da quello europeo, in quanto negli USA si osserva inflazione da domanda, in gran parte causata da un surriscaldamento dell'economia, mentre in Area Euro si osserva inflazione importata, causata dall'aumento dei prezzi delle materie prime.

Essendo l'inflazione da offerta più difficile da contrastare con le politiche monetarie è ipotizzabile che in Ue il processo di normalizzazione richiederà più tempo, pertanto le borse di riferimento potrebbero dimostrarsi nei prossimi mesi meno resilienti rispetto a Wall Street.

BCE e mercati obbligazionari dell'Eurozona

Inoltre anche i mercati obbligazionari in Europa destano un po' di apprensione: la BCE che a differenza della FED aveva mantenuto un atteggiamento più cauto nel dar corso ad una stretta sul costo del denaro, ha deciso di allinearsi alla guidance di Powell più per cercare di sostenere l'Euro che per reali esigenze. Difatti acquistando le materie prime in dollari, un ulteriore indebolimento della moneta unica vanificherebbe un eventuale ridimensionamento delle loro quotazioni, andando ad alimentare la spirale inflattiva.

Non a caso diversi analisti finanziari temono che un incremento dei tassi ufficiali di riferimento da parte della BCE possa mandare fuori controllo i debiti pubblici dei paesi dell'unione, che hanno uno stock molto elevato in relazione al PIL, e per questo motivo guardano con grande attenzione al dispositivo anti-spread predisposto dal Board nelle scorse settimane.

Strategie di investimento sui mercati europei

Secondo gli esperti di Tradingonlinetop.com, fino a quando non si avrà una maggiore visibilità sull'evoluzione del quadro macroeconomico globale e di riflesso sulle aspettative delle società quotate, è opportuno concentrare il focus sull'implementazione di strategie operative di breve termine, se non con un mero fine speculativo, almeno per coprire le componenti dell'asset allocation più sensibili agli aumenti di volatilità durante le fasi di risk off.

Questo tipo di approccio richiede ovviamente l'impiego di una piattaforma di negoziazione, dotata di un tool grafico, per analizzare i prezzi degli asset trattati, di short selling, per estrarre valore dalle tendenze al ribasso di un sottostante, e di leva finanziaria, per aumentare la size di un ordine tanto da poter aprire e chiudere una posizione a cavallo di piccoli scostamenti di valore. Le strategie di investimento sul breve termine, siano esse trading speculativo oppure operatività tattica di copertura, devono essere implementate, seguendo regole ben precise ed attuando un corretto money management. Il rischio, derivante dall'uso dello short selling e della leva finanziaria, può essere controllato definendo uno stop loss prima di trasmettere un ordine a mercato e calibrando con attenzione l'importo da destinare alla compravendita in funzione della consistenza del proprio conto.