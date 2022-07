“Con la Festa del Piemonte avremo un momento per celebrare l’identità e i valori di noi ‘bogianen’”

L’assemblea regionale ha approvato la proposta di legge presentata dal presidente del Consiglio per l’istituzione della Festa del Piemonte il 19 luglio di ogni anno.

“Una data naturale - commentano i leghisti Alberto Preioni e Andrea Cerutti - perché in quel giorno del 1747, con la vittoria nella battaglia dell’Assietta, nacque il mito di noi ‘bogianen’, forse il termine che meglio di tutti incarna la caparbietà, il coraggio e i valori del nostro popolo. Una data che per altro era stata suggerita anche da tutte le associazioni che conservano con disinteressato amore il piemontesismo e da un ente meritorio qual è il centro Pannunzio. Sarà un momento per riscoprire e onorare la nostra identità e per ricordare la storia di una terra che tanto ha fatto per l’Italia e l’Europa. Un testo che, proprio per lo spirito che incarna, dovrebbe unire tutti. Peccato che come già accadde per la Giornata del Valore Alpino le minoranze abbiamo inspiegabilmente preferito non votare. Un silenzio che pesa più di qualunque no. Noi invece siamo onorati di celebrare il nostro glorioso passato e per questo ringraziamo il presidente del Consiglio per aver presentato e portato avanti con convinzione questa proposta di legge. Oggi come sempre siamo orgogliosi di dire ‘Viva al Piemont!’”.