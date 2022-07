Chiorino: "Rivendichiamo il lavoro fatto a supporto di imprese, lavoratori e famiglie"

“Comprendo il disagio e l’imbarazzo di chi oggi in aula di Consiglio rappresenta una sinistra che si è spesa soltanto per far valere i diritti di chi clandestinamente è entrato nella nostra Nazione – ha commentato l’assessore al Lavoro di Fratelli d’Italia Elena Chiorino – o attivando misure assistenzialiste che si sono rivelate soltanto fine a se stesse, curandosi, durante il lockdown, soltanto di chiudere imprese e intere filiere produttive".

"Si rassegnino: questa Giunta è stata - è e sarà sempre - al fianco delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie esattamente così come ha fatto durante il lockdown laddove il Governo di sinistra chiudeva attività e non si preoccupava di ristori. Noi siamo intervenuti con tutto quello che era nelle nostre forze e nelle nostre competenze e rivendichiamo orgogliosamente il lavoro fatto”, ha concluso l'assessore regionale.