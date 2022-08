Val Grande, escursione panoramica e censimento sull'inquinamento da plastiche

Proseguiranno fino ad autunno inoltrato le escursioni del ciclo “Il sabato con le Guide”, organizzate dal Parco Val Grande con le Guide Ufficiali del Parco. “Panorami mozzafiato e la grande Wilderness” è il titolo di uno degli appuntamenti agostani, che porterà gli escursionisti al Monte Faiè e a Corte Buè.

Ma questa gita in programma sabato 6 agosto ha un sapore speciale, in quanto rientra nel progetto “CLEAN ALP - Proteggiamo e puliamo le nostre montagne”, realizzato dall'European Research Institute nell'ambito di un programma finanziato da The North Face Explore Fund con il coordinamento di European Outdoor Conservation Association-EOCA.

Lo scopo del progetto è quello di salvaguardare l'habitat alpino di bassa, media e alta quota, uno degli ultimi ambienti parzialmente incontaminati dell'Europa meridionale, straordinariamente prezioso per tutta l'area, dal punto di vista ecologico, culturale, sanitario, economico. CLEANALP prevede 40 escursioni aperte a tutti, che consentiranno di raccogliere dati sull'inquinamento da plastica in ambiente alpino per un censimento al momento assolutamente inedito nel mondo. L'invito che arriva dall'Ente Parco Val Grande è dunque di unirsi alle migliaia di escursionisti, alpinisti, biker, sciatori e studenti amanti della montagna e dell'ambiente per prendere parte a questa campagna straordinaria di ricerca, prevenzione e pulizia delle Alpi.

Proprio per favorire la più ampia partecipazione, in via del tutto eccezionale l'escursione guidata di sabato 6 agosto sarà a partecipazione gratuita, obbligatoria però l'iscrizione seguendo questo link: www.parcovalgrande.it/eventi_dettaglio.php.

Gli altri appuntamenti de “Il sabato con le Guide” in calendario ad agosto:

Sabato 6 agosto: Messaggi sulla Pietra - Alpi di Sassoledo Sabato 13 agosto: L'Alpe Scaredi e il Lago del Marmo Sabato 13 e domenica 14 agosto: L'alba dal tetto del Verbano Sabato 20 agosto: Anello di Pogallo, un concentrato di storia e natura Sabato 20 agosto: Terre di confine tra Svizzera e Val Grande

Sabato 27 agosto: Boschi, Pascoli e antiche frazioni Tutti i dettagli qui: www.parcovalgrande.it/ilsabatoconleguide.php