Escursionisti recuperati al lago di Cheggio: era un'esercitazione

Esercitazione in Antrona per il Soccorso alpino. Venerdì scorso i volontari del Cnsa hanno ‘costruito’ un’esercitazione che simulava il soccorso a due persone, una precipitata e l’altra illesa che aveva dato l’allarme . Il salvataggio, che è stato compiuto nella zona del lago di Cheggio, ha visto impegnate le squadre di Villadossola e Antrona.

Proprio la valle, quest’estate, è stata contrassegnata da molti, gravi incidenti in montagna che hanno visto diversi alpinisti in difficoltà sulle montagne alle spalle del rifugio Andolla. Alpinisti che in diversi casi sono tuttora ricoverati in gravi condizioni in ospedale.