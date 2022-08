A Macugnaga un concerto per aiutare i bambini in Etiopia

Un grave carestia sta colpendo da anni l’Etiopia, i cambiamenti climatici stanno desertificando zone che erano fertili sui quali ormai da due anni non cade una goccia di pioggia, come ci spiega Fabia Pelfini, resposnsabile del Cae.

Oltre alla già grave situazione alimentare, si sono aggiunte la pandemia, le tensioni interne al Paese e gli strascichi della guerra russo-ucraina con il blocco del commercio dei cereali che ha fatto si che gli approvvigionamenti diventino sempre più costosi e difficili.

L’associazione Centro Aiuti per l’Etiopia - con sede a Verbania - da 40 anni sta dando supporto alla popolazione locale, in particolar modo ai bambini. Se negli anni passati l’attività principale era l’adozione internazionale e l’adozione a distanza, ora si sta spostando sempre più verso la distribuzione di cibo.

In particolar modo i volontari stanno fornendo alimenti e integratori speciali destinati a bambini fortemente denutriti; per poter raccogliere fondi da dedicare all’acquisto di queste preziose risorse è stato organizzato presso la chiesa parrocchiale di Macugnaga un concerto per voce e organo dal titolo “Musica che nutre”.

Venerdì 5 agosto, alle 21, si esibiranno Matteo Albergante all’organo e la soprano Magda Pelfini, con con brani di Bach, Heandel, Mozart, Vivaldi, Zipoli, Pasini, Gherardeschi, Lucchesi, Lorenc e Morricone.

Chi volesse contribuire può trovare tutte le informazioni necessarie sul progetto e sull’associazione al sito www.centroaiutietiopia.it

Matteo Albergante è laureato in Antichità Classiche e Orientali presso l’Università di Pavia e in Filologia classica, moderna e comparata presso l’Upo, insegna lettere e materie letterarie negli istituti superiori della zona.

Ha studiato organo e composizione organistica presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali ‘Franco Vittadini’ di Pavia e ha suonato saggi e concerti sia in Italia che all’estero.

Organista durante le celebrazioni eucaristiche in varie chiese ella zona, accompagna anche il coro Lieta Armonia di Miasino.

Magda Pelfini insegna scienze motorie nella scuola secondaria, appassionata di musica e canto è corista e solista in diversi cori polifonici del Vco con partecipazione a concerti sia in -italia che all’estero. Da diversi anni sta approfondendo lo studio del Canto Lirico presso la Scuola Musicale “Arturo Toscanini” di Verbania.