Locarno, serata prefestival del Cinema con il film gratuito in piazza Grande

Il film del Prefestival introdurrà anche quest'estate il 75mo Festival del Cinema di Locarno. Ad anticipare il taglio del nastro la proiezione gratuita il 2 agosto, alle 21:30 in Piazza Grande, del film per famiglie 'Interdit aux chiens et aux Italiens', vincitore all’ultimo Annency International Animation Film Festival dei premi della Giuria e del Prix Fondation Gan à la Diffusion 2022.

"Il film -spiegano dal Festival- è un’affascinante animazione in stop motion prodotta da Francia, Italia, Svizzera, Belgio e Portogallo e racconta la vera storia di Cesira e Luigi, una coppia di emigranti italiani che negli anni Venti decidono di fuggire dalla miseria delle vallate alpine italiane per costruire una famiglia in Francia. Una storia quindi che ben dialoga anche con il passato migratorio del Canton Ticino".

Il Festival internazionale partirà ufficialmente da domani con proiezioni, ospiti e incontri per proseguire fino al 13 agosto.