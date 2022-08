Cosa c’è dietro il rallentamento dell’economia americana

La settimana scorsa ha visto la pubblicazione di molti dati macroeconomici sia a base locale, come abbiamo visto nel nostro articolo sull’imprenditorialità in Piemonte, ma anche a livello globale ed in particolar modo negli Stati Uniti. Oggi esamineremo con più attenzione quello che è successo durante la settimana scorsa con diversi dati macroeconomici rilasciati.

L'economia statunitense si è ridotta dello 0,9% negli ultimi tre mesi. Questo è il secondo trimestre consecutivo in cui l'economia si è contratta. Nel primo trimestre il PIL, o prodotto interno lordo, è diminuito a un tasso annuo dell'1,6%.

Sebbene due trimestri consecutivi di crescita negativa siano spesso considerati una recessione, non è una definizione ufficiale.

La Casa Bianca si è opposta a considerare l'attuale economia in stato di recessione. Ma d’altronde è senza dubbio consapevole del ruolo che l'economia svolgerà nelle elezioni di medio termine. Il presidente Biden ha citato la crescita record dell'occupazione e gli investimenti delle imprese straniere come segni di forza nell'economia. "Non mi sembra una recessione", ha concluso Biden.

Non sorprende vedere la Casa Bianca ricordare alla gente che solo due quarti di crescita negativa non significa automaticamente che l'economia è in recessione.

Infatti, con l'avvicinarsi delle elezioni di medio termine, la Casa Bianca è profondamente consapevole dell'ottica di un paese in recessione, in cui gli americani stanno lottando finanziariamente. Ma con il costo di così prodotti alle stelle e l'inflazione a un massimo da molti decenni, molti americani stanno già subendo un forte impatto sulle loro abitudini.

Quali sono i segnali da vedere per una prossima recessione?

La "definizione tradizionale" di recessione è "un calo significativo dell'attività economica che si diffonde in tutta l'economia e che dura più di pochi mesi".

L'occupazione fa parte del calcolo del gruppo e il mercato del lavoro ha continuato a mostrare segni di forza. A giugno, il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 3,6%, vicino al minimo pre-pandemia, e l'economia ha aggiunto 372.000 posti di lavoro. Ma non è chiaro quanto gli americani si preoccuperanno del fatto che l'economia attuale soddisfi una definizione specifica e altamente tecnica o meno.

Ciò che è chiaro a tutti è che l'economia sta rallentando, i prezzi stanno aumentando al ritmo più veloce degli ultimi decenni e il mercato immobiliare ha iniziato a raffreddarsi mentre la Fed aumenta i tassi di interesse in modo aggressivo. Giovedì la banca centrale americana ha infatti alzato i tassi di ulteriori tre quarti di punto percentuale. I mercati hanno inizialmente accolto la notizia positivamente, incluso nei mercati delle criptovalute come visibile dalla piattaforma BitQH.

Ma come hanno riconosciuto il presidente della Fed Jerome Powell e altri politici, in un momento come questo, quando c'è così tanta incertezza e quando così tanti americani stanno vivendo un dolore economico, il sentimento e le aspettative contano e la chiave per l'economia è non perdere troppo molti lavori.

Una situazione ancora non del tutto definita

Il segretario al Tesoro Janet Yellen ha osservato in una recente apparizione che, mentre due trimestri consecutivi di crescita negativa sono generalmente considerati una recessione, le condizioni dell'economia sono uniche. "Quando crei quasi 400.000 posti di lavoro al mese, non è una recessione", ha detto.

Da un parte, il rapporto sul PIL ha mostrato che le imprese si sono ridimensionate. Indubbiamente, i prestiti sono diventati più costosi con la Federal Reserve che ha alzato i tassi di interesse. Quindi ci sono meno soldi da investire. La principale preoccupazione è se ciò comincerà a danneggiare la crescita dell'occupazione. I venditori hanno avuto un eccesso di scorte in magazzino e quindi questo tipo di attività hanno speso di meno in quanto hanno mirato a ridurre le loro scorte.

Dall’altra parte, i salari continuano ad aumentare e le persone hanno continuato a concedersi “lussi quotidiani” andando a mangiare fuori al ristorante e anche viaggi all’estero.

Ma i timori di una recessione sono cresciuti considerevolmente poiché la Fed continua ad aumentare in modo aggressivo i tassi di interesse per combattere l'inflazione elevata. E i dati economici sono stati piuttosto contrastanti.

Tuttavia, come già detto, l'economia statunitense ha aggiunto posti di lavoro mese dopo mese. "Questa non è un'economia in recessione", ha detto Yellen. "Una recessione è un'ampia debolezza dell'economia. Non lo stiamo vedendo ora".

La Yellen ha anche indicato la spesa al consumo, che è rimasta forte e ha evidenziato dati positivi sulla qualità del credito degli americani.

In generale, oltre che all’economia americana, sarà cruciale vedere la tendenza nel Vecchio continente e in Asia. Un potenziale stemperamento della guerra in Ucraina senza dubbio rappresenterebbe un elemento positivo specialmente in vista dell’autunno e del prossimo inverno. Una mancata risoluzione rischierebbe di comportare un forte rallentamento della produzione industriale locale ed europea per via della stressa sul gas da parte della Russia.