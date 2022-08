Al via la festa dell'Unità alla Lucciola di Villadossola

Prende il via la festa dell'Unità alla Lucciola di Villadossola e sarà l'occasione per il partito democratico per aprire la propria campagna elettorale con la presenza dei big del partito.

“L'organizzazione della festa parte molto prima e non potevamo prevedere di trovarci in campagna elettorale. È avvenuto – ha detto la segretaria del Pd del Vco Alice De Ambrogi - per cui ci mettiamo in cammino senza paura. Sarà l'occasione per presentarci agli elettori”. Ad aprire la festa il 6 agosto la segretaria nazionale del Pd uscente Deborah Serrachiani con la senatrice Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato uscente e l'onorevole ossolano Enrico Borghi della segreteria nazionale del Pd il dibattito sarà condotto da Giovanna Vitale, inviata speciale de La Repubblica. L'inizio è previsto alle 18 con il tema “Il Pd e la sfida 2023” introduce l'incontro la segretaria provinciale dei Democratici.

Sarà attiva alla sera, la balera, ci saranno poi zone per i dibattiti, l'area ristorante, il banco di beneficenza, la zona piano bar e la zona griglia, la birreria, la paninoteca, la pizzeria, la friggitoria, l'area bimbi e quella per il beach volley. Alle 21.30 suonerà l'orchestra Arcobaleno Band. Al ristorante il 6 agosto per i menù regionali saranno proposti piatti della Campania.