Nuovo logo e una nuova tisana per il Consorzio Erba Böna. Saranno presentati a Verampio di Crodo domenica 7 agosto durante l'evento 'Menta, Mani e Musica'.

Il programma della giornata prevede a partire dalle 15.30 un laboratorio rivolto ai più piccoli per realizzare un oggetto artigianale in lana colorata, tipico degli indiani del Messico, da portare a casa come ricordo. A seguire saranno rivelati al pubblico il logo rinnovato e la nuova tisana.

Alle 17 il concerto dal titolo "Tra terra e musica" con il Duo Guelaguetza, composto da Fabrizio Spadea e Ylenia Piola. Al termine degustazione del nuovo infuso del Consorzio, la Tisana Serenamente. Durante l'evento si potrà visitare il laboratorio e il negozio Erba Böna. In caso di pioggia l'iniziativa si svolgerà presso l'area coperta del ristorante Campagna.

(Foto social)