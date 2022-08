Sgarbi furioso per una multa di 500 euro: "Mai più in Svizzera"

Lo Sgarbi furioso tuona contro la Svizzera per una multa. Sette minuti di video - riporta La Provincia di Como - poi rimosso ma anche intanto ha sfiorato le 700 visualizzazioni.

Di ritorno dal Film Festival di Locarno, l’autista di Sgarbi avrebbe azionato il lampeggiante ancora in territorio ticinese. È scattato l'intervento di quattro agenti della polizia cantonale, che hanno intimato di restare «seduto in automobile». Si parla di una multa di 500 euro.

Nel video, Sgarbi avrebbe assicurato: «Si può stare nella propria vita senza andare in Svizzera. Non ci andrò più». Rammaricandosi solo per il suo amico Mario Botta.

Lo sfogo sarebbe però stato rimosso di lì a poco.