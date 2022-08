Santa Maria Maggiore, una settimana ricca di eventi in vista del Ferragosto

A Santa Maria Maggiore una settimana ricca di eventi che accompagneranno residenti e turisti della Valle dei Pittori fino a Ferragosto.

Lunedì 8 agosto prosegue con un ricco programma la Festa patronale di San Lorenzo a Buttogno, fino a mercoledì 10; alle ore 21 nel Parco di Villa Antonia 'Una lacrima sul viso' con la splendida voce di Sara Ferrari e la chitarra di Claudio Cappini, letture di Monica Mattei e Roberto Bassa.

Martedì 9 agosto fino a sabato 13 Torneo di tennis singolo presso Jazza sport club; fino all'11 agosto corso di pittura su ceramica con l'artista Pietro Weber; martedì 9 agosto alle ore 10.30 secondo appuntamento con 'Giardini segreti', visita guidata al Giardino del Ciòus.

Mercoledì 10 agosto osservazione delle stelle cadenti al termine dell'escursione serale 'Le stelle di San Lorenzo viste dal Panettone di Dissimo' con l'accompagnamento della guida escursionistica Arianna Bertoni e cena al sacco.

Giovedì 11 agosto alle ore 10 presso la Casa del Profumo laboratorio sulle api per bambini, alle ore 21 per il ciclo 'Concerti per la Belle Arti' Davide Besana al violino, Alessandro Ramoni all'armonium e Roberto Bassa al pianoforte si esibiranno al Teatro Comunale in 'Originalità sonore dell'Ottocento'.

Venerdì 12 agosto dalle ore 9.30 torna nei giardini pubblici il mercatino dei bambini 'Giocattoliamo'; alle ore 10.30 ultima occasione per partecipare a Giardini segreti, visita guidata al giardino della scrittrice Ada Ruata nella frazione di Crana; escursione 'Mucche in vacanza con merenda dell'alpigiano', escursione all'Alpe Pidella con tragitto in cabinovia alla Piana di Vigezzo.

Sabato 13 agosto escursione 'La via del mercato' a cura del club Alpino Italiano Sez. Valle Vigezzo; sabato 13 e domenica 14 agosto visite guidate della splendida Casa Simonis a Buttogno a cura del Fai Vco; alle ore 17.45 nell'ambito della stagione 2022 di Musica da bere concerto dell'Ensemble Nevern al Teatro Comunale; alle ore 21 nel meraviglioso Parco di Villa Antonia la Pro Loco Santa Maria Maggiore , Crana , Buttogno organizza la prima edizione de La Corrida; al Centro del Fondo, fino a lunedì 15 agosto, Festa Campestre degli Alpini (attivo punto ristoro per la cena di sabato e domenica, per il pranzo di domenica e lunedì).

Domenica 14 agosto tradizionale grigliata di Ferragosto presso lo Jazza sport club, a causa della persistente siccità e rischio incendi lo spettacolo dei fuochi d'artificio è annullato.