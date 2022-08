A Cisore ritorna la cena in piazza

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, ritorna la cena in piazza”. Il Comitato Antico Borgo di Cisore, unitamente al Gruppo Alpini Cisore-Mocogna, dà a tutti appuntamento a sabato 13 agosto per una cena in allegria, nel giardino della ex scuola elementare di Cisore, per dar nuovamente vita alla tradizionale festa di San Rocco. Per info e prenotazione contattare: Elio 342 668 8796; Roberto 340 895 6704; Stefy 347 5877239. È gradita la prenotazione entro mercoledì 10 agosto.