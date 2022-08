Secondo appuntamento per Anzasca Musica martedì 9 agosto a Calasca.

Alle 21, presso la Chiesa di Sant'Antonio Abate, sarà protagonista Tommaso Mazzoletti all'organo, con la partecipazione di Marco Rainelli al flauto traverso. Mazzoletti, organista novarese, è reduce da concerti in Svizzera ed è in attesa di partire per una tournée negli Stati Uniti.

L'evento è organizzato dall'Associazione Fauré con il contributo del Comune di Calasca Castiglione e della Fondazione Comunitaria del Vco.