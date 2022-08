Case popolari, centoventi richieste per 64 alloggi

Centoventi domande per 64 alloggi. E’ stata pubblicata in questi giorni la graduatoria per l’assegnazione di alloggi sfitti nelle case popolari a Villadossola, cittadina che conta 494 appartamenti popolari su una popolazione che oscilla sui 6.300 residenti. Villadossola, dunque, ha un’alta concentrazione di case popolari in rapporto alla popolazione.

La graduatoria scadrà il 21 agosto, entro quella data saranno ancora ammessi eventuali ricorsi, dopodiché l’Agenzia territoriale per la Casa provvederà ad assegnare gli alloggi.

A Villadossola, tra zona centro, Peep e Villaggio operaio ci sono da assegnare 64 appartamenti.

La graduatoria, dicevamo, è composta da 120 richiedenti, 64 dei quali di origine straniera.

L’amministrazione comunale in questa fase di assegnazione non ha ruoli attivi, anche se guarda con attenzione a quanto succede poiché l’alta presenza di case popolari in città rende il contesto sociale delicato.

Lo stesso assessore alla politiche sociali, Pierangela Borca, segue la questione degli alloggi che richiederebbe forse un ufficio apposito per districarsi nei mille problemi nel campo sociale. E proprio Borca fa notare come in questa fase siano in atto quattro sfratti a carico di famiglie che pur potendo pagare non versano l’affitto. Nonostante la disponibilità del Comune a mediare nel caso di situazioni di difficoltà.

Nel corso degli anni l’amministrazione di Villadossola ha infatti accumulato debiti nei confronti di Atc poiché gli inquilini colpevoli – coloro che potrebbero pagare gli affitti ma non lo fanno - stanno pesando per circa 240 mila euro sulle casse comunali.

Infatti Atc chiede ai Comuni il pagamento degli affitti non versati. Una situazione che a Villa si trascina da sempre e che potrebbe però azzerarsi se le promesse fatte dalla Regione andranno in porto. Nella conferenza stampa tenutasi mesi fa a Villadossola, presente Atc, nel corso della quale il capogruppo regionale della Lega, Alberto Preioni, aveva annunciato uno stanziamento regionale straordinario per le spese sostenute da Villadossola proprio per fronteggiare il mancato pagamento dei canoni di locazione di case Atc. Ed aveva promesso che avrebbe riunito i sindaci ossolani per discutere di un progetto che doveva coinvolgere anche il Ciss "perché non è giusto che Villadossola si accolli il peso economico della povertà locale. Situazione che si è acuita con la pandemia".