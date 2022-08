Festa d'estate al lago delle Rose con la Grotta di Babbo Natale

Terza edizione della festa Fantasy d'estate organizzata dallo staff di Grotta di Babbo Natale al Lago delle Rose di Ornavasso. Il parco del Lago delle Rose, con ampie aree ombreggiate, ospiterà sabato 20 agosto per tutta la giornata i personaggi della saga di Harry Potter, il gigante Hagrid con il suo sidecar originale, il professor Severus Piton con i duelli di bacchette magiche, mago Silente con il gioco del Quidditch e la consegna della Lettera personalizzata di Hogwards. A bordo lago arriveranno anche due vere sirene mentre per tutta la giornata si potranno costruire aquiloni ed assistere all'esibizione di volo degli aquiloni giganti, alle ore 16:30.

Durante la giornata sono previsti anche due momenti di meditazione Yoga nella natura, con istruttore e con l'accompagnamento della musica della natura, il suono degli alberi, registrato da speciali sensori che trasformano le variazioni elettriche delle piante in musica. Questa attività è riservata agli adulti ed è in programma alle ore 11:30 e alle 17:30. Per tutta la giornata grigliate e menù speciali, mentre alla sera il lago sarà illuminato da centinaia di Lumi galleggianti e dallo spettacolo delle Fontane Luminose.

Chi desidera partecipare potrà scegliere tra il biglietto diurno, con la Festa Fantasy (euro 12,00), il biglietto serale con ingresso dalle 17:00 (euro 12,00) per l'attività di meditazione yoga, la cena e i Lumi sul Lago con le Fontane Luminose oppure il biglietto festa Fantasy + evento serale (euro 15,00), che consente di trascorrere l'intera giornata con tutte le animazioni (apertura ore 9:30, inizio delle attività dalle ore 10:00). A pranzo e cena grigliate e menù speciali per vegetariani, celiaci e vegani al prezzo convenzionato di euro 15,00 per gli adulti ed euro 10 per i bambini.





Chi desidera potrà anche fermarsi per la notte e partecipare, se desidera, alla crociera family sul Lago Maggiore in programma il 20 e il 21 agosto. Per info e prenotazioni visita il sito www.grottadibabbonatale.it - info@grottadibabbonatale.it - tel. 0323 497349