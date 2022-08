L'attesa pioggia... su picnic e grigliate di Ferragosto

Le previsioni avevano annunciato pioggia e temporali sulle grigliate di ferragosto, ma il bel sole di ieri mattina faceva ben sperare e così in molti hanno pensato di fare un pic nic all'alpe Lusentino.

La giornata di festa è stata però rovinata dalla pioggia. Molti erano partiti attrezzati per fare la grigliata sperando che fino a sera rimanesse il bel tempo. Intorno alle 13.30 nel bel mezzo del pranzo c'è stato un forte acquazzone e le persone hanno dovuto in fretta abbandonare le griglie, sparecchiare i tavoli sotto i pini, raccogliere le coperte dei picnic sull'erba, chiudere le sdraio e raggiungere velocemente l'auto per fare ritorno a casa.