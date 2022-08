Ancora un incidente in Canton Ticino: gravissima un'automobilista italiana di 29 anni

Ancora un incidente in Canton Ticino. Oggi pomeriggio verso le 13 a Lodrino vi è stato un incidente della circolazione stradale. Una 29enne automobilista italiana domiciliata nel Bellinzonese circolava in direzione nord sulla strada cantonale. In base a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, nell'affrontare una curva a sinistra ha perso il controllo della vettura che è uscita di strada sulla destra andando a cozzare contro un guardrail. Successivamente ha terminato la sua corsa in un prato.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Biasca nonché i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega, che dopo aver prestato le prime cure alla donna l'hanno trasportata in elicottero all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica, la 29enne ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, la Cantonale è stata chiusa ed il traffico deviato in strade laterali.