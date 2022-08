Festival Sentieri e Pensieri, la Val Vigezzo ricorda Benito Mazzi

Il ricco calendario del Festival Sentieri e Pensieri 2022 sarà anticipato da una giornata d'anteprima dedicata a Benito Mazzi. Giovedì 18 agosto alle ore 18 nel Parco di Villa Antonia (Teatro Comunale in caso di maltempo) sarà ricordato lo scrittore, giornalista ed editore in occasione della ristampa del suo 'Nel sole zingaro' a cura di Interlinea e con la prefazione di Bruno Gambarotta.



Saranno proprio Gambarotta, Direttore Artistico di Sentieri e Pensieri e l’editore novarese Roberto Cicala a dialogare con Andrea Raimondi, autore de 'Il multilinguismo degli scrittori piemontesi. Da Cesare Pavese a Benito Mazzi', e con il Direttore di VCO Azzurra TV Maurizio De Paoli per tracciare un ritratto di Mazzi, in ricordo del suo inconfondibile stile e delle radici vigezzine delle sue storie. “Un primo omaggio -spiegano gli organizzatori- 'per prenderci l’impegno di collocare Benito Mazzi al posto che merita nel panorama della letteratura italiana del ‘900, per citare le parole di Bruno Gambarotta”.