Cisore in festa nel ricordo di don Tarrini

Un paese in festa, Cisore, che sabato 13 agosto ha animato la piazza per la tradizionale cena in compagnia organizzata dal Comitato Antico Borgo di Cisore in collaborazione al Gruppo Alpini Cisore-Mocogna . "Ringraziamo tutti quanti sono intervenuti alla manifestazione di sabato a questo evento durante il quale - spiegano gli organizzatori - si ricorda con gratitudine ed affetto Don Piero Tarrini, di cui le comunità sentono la mancanza".