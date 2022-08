Un successo la Festa Patronale di San Rocco a Villette

Si è conclusa nel migliore dei modi, con una partecipatissima tombolata, la Festa Patronale di San Rocco tenutasi a Villette dal 13 al 16 agosto. Un'edizione veramente al di sopra di ogni aspettativa, con tutti gli appuntamenti, religiosi, musicali, di intrattenimento, riusciti e seguitissimi.

Le grigliate e la cucina sono tornate ai numeri delle edizioni precedenti il periodo della pandemia, a testimoniare la gioia del far festa, in modo sano e spensierato. La Pro Loco Villette, capitanata da Melissa Gnuva, ha coinvolto nell'organizzazione della festa tantissimi volontari ed in modo particolare tanti ragazzi e bambini che, sapientemente coordinati, hanno lavorato sodo ma si sono soprattutto divertiti nello stare insieme.

"Grazie al ricavato della festa e del Banco di beneficenza la Pro Loco potrà sostenere in modo particolare l'Asilo di Villette e poi tutte le iniziative culturali e sociali che animano il paese nell'arco dell'anno, per questo, a tutti i partecipanti e sostenitori va il nostro grazie infinito" le parole degli organizzatori.