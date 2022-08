Celebrazioni per la festa dell'Assunta al Calvario

Molta gente ha partecipato martedì alla festa dell'Assunta alla grotta di Lourdes del Sacro Monte Calvario. Al mattino alle 10 è stata celebrata la messa alla quale hanno preso parte fedeli di diversi paesi dell'Ossola e turisti in visita al Calvario. Alle sera alle 20.30 è stato invece recitato il Rosario. La grotta per l'occasione è stata addobbata con drappi azzurri e blu.

La riproduzione della grotta di Lourdes fu realizzata dallo scultore Pietro Mosca di Biella. fu costruita nel 1908 in occasione del 50° delle apparizioni della Madonna di Lourdes con il contribuito delle offerte raccolte in tutti i paesi dell'Ossola. Dopo la sua inaugurazione sono diventate tradizione due celebrazioni che si svolgono ai piedi della grotta quella dell'11 febbraio festa della Madonna di Lourdes e per l'Assunta il 15 agosto.

Durante l'omelia il rettore del Sacro Monta Michele Botto ha ricordato come nel cantico del Magnificat venga esaltata la bontà dell'Onnipotente e come la Madonna annuncia un cambiamento radicale un rovesciamento di valori. Dove a primeggiare non è più il potere e il denaro ma l'umiltà, il servizio, l'amore.