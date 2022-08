A ottobre torna finalmente la Castagnata Coimese

Torna ad ottobre, dopo due anni di stop forzato, l'attesa Castagnata Coimese. L’appuntamento con la 46esima edizione è fissato dal 7 al 9 ottobre.

“Con questa allegra e spensierata festa autunnale, Coimo rende omaggio alla castagna, umile, ma prezioso frutto di montagna. Sarà una splendida occasione per assaporare le ricche proposte pensate per ogni età, stand gastronomici, mostre, sfilate folkloristiche, musica e ballo” annunciano gli organizzatori della manifestazione. L’intera frazione del pane nero si mobiliterà per l’organizzazione dell’evento e renderlo speciale.