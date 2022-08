Elezioni: un collegio per Crippa nel centrosinistra?

Il parlamentare novarese di Oleggio Davide Crippa, ex capogruppo del M5s alla Camera, potrebbe essere candidato come indipendente in uno dei collegi riservati alla coalizione di cui fa parte la Lista dei Progressisti e Democratici, Alleanza Verdi e Sinistra, Impegno Civico e Più Europa.

Lo scrive questa mattina l’AGI citando fonti parlamentari. Crippa, eletto per due legislature a Montecitorio dopo aver lasciato il Movimento 5 Stelle (“non ne comprendo più il progetto politico , troppo instabile, troppo volubile e spesso contraddittorio” aveva detto) insieme all’ex ministro per i rapporti con il parlamento Federico D'Incà e con Alessandra Carbonaro, altra ex pentastellata, ha fondato l'associazione 'Ambiente 2050'. Se le voci saranno confermate, sarà interessante capire in quale collegio Crippa potrebe correre. Molto difficilmente sarà nei collegi piemontesi, tutti già assegnati.