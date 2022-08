Canton Ticino, ciclista precipita in una scarpata: morto dopo un volo di trenta metri

Precipita nella scarpata, una vittima sulle montagne del Canton Ticino. E' successo oggi intorno alle 13 in Valle di Blenio. Secondo la ricostruzione della Polizia cantonale un 56enne svizzero, stava effettuando con dei conoscenti un'escursione in bicicletta nell'area di partenza della seggiovia, nel territorio di Leontica.

Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, mentre stava scendendo sul sentiero in direzione di Prugiasco, l'uomo è scivolato ed è precipitato per una trentina di metri in una scarpata terminando la sua corsa nel Riale di Prugiasco.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, la Polizia comunale del Polo di Biasca e i soccorritori della REGA che non hanno potuto fare altro che costatarne la morte. È intervenuto anche il Care Team per prestare sostegno psicologico agli amici della vittima.