‘Voci della Terra’ è il nuovo album di Ylenia Piola

Un nuovo progetto è alle porte per la cantautrice ossolana Ylenia Piola, che presto presentera ‘Voci della Terra’.

Il disco nasce come tesi di laurea, discussa con la grande cantante Paola Foll. Avendo trovato un forte feeling con il gruppo che ha collaborato hanno deciso di produrlo. “Abbiamo registrato ognuno da casa propria – ci spiega Ylenia – , essendo tutti attrezzati per farlo e non non riuscendo a trovare un giorno per riunirci. Eravamo molto contenti di fare questo lavoro insieme e portalo avanti senza lasciarlo dimenticato nel ‘cassetto tesi’. Il titolo ‘Voci della Terra’ nasce dallo stimolo che ho avuto da altri artisti che già hanno dato un loro contributo alla causa delle tematiche ambientali, alla quale mi sono avvicinata anch’io ormai da un paio d’anni, seguendo le loro orme ho eseguito brani rivisitati e arrangiati per più voci di alcuni loro brani e poi ho deciso di continuare anche con la scrittura e a coltivarla prendendo ispirazione dai più grandi arrivando a fare qualcosa di mio”.

“Da questa tesi – ci confida l’artista - mi sento molto rappresentata, è ciò che sono come persona e sento la voglia di farla ascoltare”.

Ylenia Piola non si è occupata solo della parte prettamente musicale del disco ma anche della grafica dando dimostrazione di essere un’artista a tutto tondo: “Ho creato un album illustrato dove ho inserito le parola di tutte le canzoni che ho proposto facendo un disegno di ciò che i testi mi suggerivano in modo da unire varie sfaccettature dell’arte”.

Il disco è composto da tre medley, dando rilievo all’importanza dei testi cantando in quattro lingue diverse: “Si parte con un medley di tre brani in spagnolo e portoghese attraversando il Sudamerica, l’inglese per il Nordamerica, per arrivare in ultimo ai brani scritti da me in italiano”.

Alla realizzazione dell’opera hanno collaborato Leonardo Boschi al pianoforte e tastiere; Luca Piola alle chitarre; Nicole Brandini al basso elettrico; Alessandro Aldrovandi alla batteria e percussioni; Sara Piola e Annamaria Palazzo ai cori.

Il disco è disponibile su tutti gli store digitali.