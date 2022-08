Vallese, aumentano i morti in montagna

Aumentano i morti in montagna in Vallese. Lo scrive il giornale ‘’Le Nouvelliste’’ che rimarca come ad oggi la montagna abbia causato tanti morti come nel 2018. E le vittime sono per lo più stranieri. ‘Tra i sedici morti di questa stagione fino a metà agosto – si legge sul giornale svizzero - tredici vittime sono straniere e tre svizzere, di cui solo una vallesana’’.

Il clima molto favorevole ha fatto registrare un forte aumento delle visite alle vette alpine. da qui la richiesta di una maggior opera di prevenzione. “Ci sono tre pilastri per fare prevenzione - spiega Pierre Mathey, segretario generale dell'ASGM, l’associazione delle guide .- In primo luogo, l'informazione nei media e la prevenzione attiva della polizia cantonale svolgono un ruolo importante. In secondo luogo, invitiamo le persone a informarsi e formarsi, ad esempio nelle scuole di alpinismo o presso il Club Alpino. Il terzo pilastro è esercitarsi con una guida alpina”.

Secondo gli esperti svizzeri gli incidenti ‘’sono dovuti principalmente alla scarsa conoscenza dell'alpinismo, piuttosto che alla volontà di correre rischi sconsiderati’’.