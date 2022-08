Elezioni, Forza Italia la prima di giornata a consegnare le liste in Tribunale

Dopo la giornata di debutto di ieri, prosegue al Tribunale di Torino la passerella per la consegna delle liste per la Camera e il Senato in vista delle elezioni politiche. Il primo partito a presentarsi, intorno alle 8, è stato Forza Italia.

A consegnare le liste è stato il coordinatore regionale Paolo Zangrillo: "Si tratta - ha affermato - di un momento importante, che arriva dopo un percorso complicato a causa del taglio dei parlamentari. La scelta è stata quindi più difficile perché gli 11 uscenti hanno fatto un ottimo lavoro sia a Roma che sul territorio e meriterebbero tutti la riconferma".

Nonostante qualche difficoltà nella composizione delle liste, la fiducia è alta: "Per questo motivo - ha aggiunto - ci abbiamo messo più tempo del solito ma siamo soddisfatti perché siamo riusciti a mantenere un buon equilibrio mantenendo la rappresentanza del territorio: tutti i candidati, infatti, vengono dal Piemonte e questo ci ha permesso di restare coerenti tra copertura e lavoro".

Lo sguardo, a partire da oggi, sarà rivolto esclusivamente al 25 settembre: "Da adesso - ha concluso - parte la campagna elettorale, che le prime 3 settimane di settembre: sarà importante fare capire ai cittadini che sarà importante andare a votare".



Nelle prime ore di questa mattinata anche gli esponenti di Italexit si sono presentati in tribunale per la consegna dei documenti per Piemonte 1.