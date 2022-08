Buone notizie per i bagnanti: la spiaggia della Rustica resterà ad uso pubblico

Dunque la spiaggia della Rustica resterà ad uso pubblico. Fugando i tanti timori che serpeggiavano da tempo a Mergozzo, la rassicurazione in tal senso, soprattutto verso i moltissimi bagnanti che la frequentano, è arrivata di recente dall’imprenditore Tranquillo Manoni, il proprietario del nuovo residence costruito sulle ceneri della ex locanda. Lo stesso sindaco, Paolo Tognetti, chiamato in causa dai cittadini preoccupati, ha dato poi ulteriore conferma: è e resta ad uso pubblico. Caso chiuso.

La realizzazione del residence turistico, va detto, ha creato qualche malumore e non soltanto tra i mergozzesi. Lo scorso inverno, a un certo punto dell’iter burocratico, anche la Regione Piemonte aveva voluto vederci chiaro, prendendo visione degli atti in materia di edilizia rilasciati per la demolizione dell’edificio esistente e del nuovo manufatto. Non era chiaro, infatti, se la legge urbanistica consentisse o no questo tipo di operazione in un’area verde, limitrofa al campo da golf. E anche il Comune “confinante” di Verbania aveva dovuto, suo malgrado, interessarsi alla vicenda.

In precedenza, invece, a sollevare dubbi erano state le associazioni ambientaliste, Italia Nostra in primis. La zona nei pressi della spiaggia della Rustica sulla riva del lago di Mergozzo, vale sottolinearlo, è una delle mete estive più frequentate sia dai locali che dai turisti italiani e stranieri che arrivano in visita nel Verbano. Resta irrisolto il nodo delle auto che vengono parcheggiate, da chi va alla Rustica, lungo la strada che sale al Montorfano, creando possibili problemi alla viabilità.