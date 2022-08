Donna aggredita dal compagno a Premosello

Nella nottata odierna, i Carabinieri della Stazione CC di Premosello Chiovenda e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Verbania hanno tratto in arresto un uomo B.F., originario del posto, classe 66, ritenuto responsabile del reato per maltrattamenti in famiglia (art.572 C.P.) nei confronti della propria compagna.

Intorno alle ore 22:00 di ieri sera è giunta alla Centrale Operativa del Comando Provinciale di Verbania la chiamata di emergenza della donna la quale richiedeva aiuto poiché era stata poco prima aggredita dal compagno ubriaco. Sul posto si sono immediatamente recate due pattuglie dei Carabinieri che hanno trovato la donna all’interno dell’abitazione di alcuni vicini, ove si era rifugiata, in evidente stato di shock e con vistosi ematomi sulle braccia e le gambe. È stato richiesto l’intervento del 118 per le cure del caso.

La donna ha riferito ai militari che era scappata di casa poco prima a causa di una violenta aggressione subita dal proprio compagno e di aver trovato rifugio presso i vicini. Riaccompagnata presso la propria abitazione, i militari hanno trovato in casa l’uomo che era in stato di manifesta ubriachezza. I militari hanno appurato che il 56enne aveva già aggredito la donna alcuni giorni fa al culmine di un altro litigio tra i due.

La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata presso l’ospedale di Domodossola dove le è stata riscontrata una prognosi di 10 giorni per i politraumi subiti. L’uomo è stato arrestato è sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di udienza di convalida.