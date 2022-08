Re, donata la rosa d'oro alla Madonna del Sangue

Si è conclusa con una scena di grande impatto emotivo la messa delle 16.30 di domenica scorsa per il centenario della Basilica di Re. Alla fine della partecipatissima cerimonia il vescovo Franco Giulio Brambilla ha deposto davanti all'affresco della Madonna del Sangue una rosa d'oro, offerta ai padri dal novarese Giuseppe Cadario, benefattore scomparso alcuni anni fa e molto devoto alla Vergine del paese vigezzino.

Concelebranti della funzione religiosa presieduta dal vescovo alcuni sacerdoti, tra i quali il Vicario Generale di Novara, Fausto Cossalter. Domenica erano presenti anche i sindaci della Valle, la presidente emerita del Parco Val Grande Franca Olmi, le donne del Parco in costume e il gruppo alpini di Re. A dirigere la corale la professoressa Lucia Ferrari, accompagnata all'organo da Alessandro Ramoni con il figlio Francesco alla tromba.

All'inizio della cerimonia il Rettore, padre Giancarlo Julita, ha ricordato quel giorno di 100 anni fa: “Il 5 agosto 1922 Monsignor Giuseppe Gamba, vescovo di Novara, benediceva la Prima Pietra di questo glorioso edificio. La Prima Pietra era stata presentata da Monsignor Giovanni Antoni Peretti e dall'architetto Edoardo Collamarini. Sono passati cento anni e siamo qui per ringraziare il Signore e la Madonna perché nonostante le difficoltà, la costruzione è giunta a compimento. Poniamo la Rosa d'Oro per dire la nostra gratitudine perenne, preghiamo affinché in questo luogo possa continuare a fiorire la Vera Devozione alla Madonna”. Nell'omelia il vescovo ha anche sottolineato come quello del Peretti sia stato un “ardito progetto”.

La rosa che non appassisce resterà al Santuario per alcuni giorni, poi tornerà in cassaforte e sarà riportata davanti all'effige solo in occasioni particolari.