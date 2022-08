Le app che ci aiutano ad aiutare l’ambiente e vivere in modo più sostenibile

Il pianeta ha più che mai bisogno di aiuto per migliorare il suo precario stato di salute. A volte, sembra che anche i cambiamenti più piccoli richiedano degli sforzi enormi. Sebbene ci sia bisogno di modifiche drastiche e leggi ad hoc per ridurre le emissioni e i livelli di CO2, tutti noi nel nostro piccolo possiamo contribuire a migliorare le sorti della terra. Il primo passo da fare è quello di adottare uno stile di vita più sostenibile in modo da aiutare l’ambiente, iniziando da piccoli gesti quotidiani, come prestare maggiore attenzione nel fare la raccolta differenziata, scegliere di utilizzare meno plastica o prediligere mezzi di trasporto green e con un minor impatto.

Al giorno d’oggi, ci sono davvero moltissime app dedicate all’ambiente e che possono aiutarci ad avere una maggiore consapevolezza del nostro impatto e ad adottare comportamenti virtuosi per salvaguardare il pianeta. Dalle applicazioni che ci mostrano la nostra impronta ecologica a quelle che ci aiutano a muoverci in modo più sostenibile, fino al social network dedicato al cambiamento climatico, di seguito elenchiamo quelle che, a nostro avviso, sono le migliori.

Carbon Footprint & CO2 Tracker

Calcolare la propria impronta di carbonio è fondamentale, perché ci permette di avere una maggiore consapevolezza sull’impatto che le nostre abitudini quotidiane hanno sul pianeta. Carbon Footprint e CO2 Tracker fa proprio questo, perché permette di inserire i dati delle nostre abitudini quotidiane, calcolare le emissioni di anidride carbonica e monitorare quelle previste in futuro. Disponibile sia per dispositivi iOS che Android, per utilizzare questa app è necessario creare un account e attivare il GPS, così da avere stime più precise sul proprio impatto e ridurlo.

Aworld

Su questa app creata da una startup italiana con sede a Torino e New York, è possibile trovare contenuti sulla sostenibilità e strumenti per incentivare gli utenti a intervenire per salvaguardare il pianeta. Aworld cerca di dare valore ai piccoli gesti quotidiani in grado di generare un impatto positivo, dimostrando che è possibile averlo semplicemente modificando alcune scelte che facciamo quotidianamente. L’app dà la possibilità agli utenti di tenere sotto controllo i miglioramenti apportati grazi a un cambio delle abitudini e di visualizzare dati precisi sui risparmi generati, come litri d’acqua consumati, kg di CO2, rifiuti, ecc.

MaydayEarth

Si tratta di un software che integra web e app ed è dedicato alle segnalazioni e alle geolocalizzazioni di emergenze ecologiche. Tramite la piattaforma è possibile, infatti, creare dei “mayday” ambientali, vale a dire campagne per la salvaguardia del territorio, come la sensibilizzazione alla raccolta rifiuti, alla sostenibilità e all’innovazione ambientale. L’app è intuitiva e semplice da usare e si divide in 3 step fondamentali: fotografare e geolocalizzare il luogo che ha bisogno dell’intervento, lanciare la campagna di sensibilizzazione condividendo e coinvolgendo la community e, infine, agire e mostrare il successo del proprio operato.

GreenApes

GreenApes è l’app social che premia i nostri comportamenti ecosostenibili. Questa applicazione combina le interazioni sociali dei membri della community con giochi e premi per promuovere la sostenibilità. È inoltre possibile scambiare idee ed esperienze con gli altri utenti dell’app e di certificare i propri comportamenti collegandosi ad altre app o servizi legati al mondo della sostenibilità, quali rifiuti, mobilità, energie, scelte di consumo e quant’altro. Grazie a questa funzione, gli iscritti all’app possono accumulare automaticamente punti e ricevere premi offerti dai partner di GreenApes. Tutti i partner propongono prodotti e/o servizi attenti alla sostenibilità sia in ambito locale (ad esempio ristoranti, negozi, attività turistiche, servizi di mobilità green) che a livello nazionale e internazionale (strutture turistiche o eCommerce).