Cessione del quinto: quando può essere utile richiederlo

Se si è lavoratori dipendenti, privati o pubblici, e si ha bisogno di un prestito non finalizzato, per ottenerlo c’è la possibilità di accedere alla cessione del quinto dello stipendio.

La cessione del quinto è un tipo di prestito che viene concesso esclusivamente ai lavoratori dipendenti e, nel caso del quinto sulla pensione, ai pensionati, ossia a chi riceve entrate fisse da soggetti terzi. Il motivo di questo limite è presto detto: il rimborso del prestito, sempre suddiviso in rate mensili, viene effettuato non dal beneficiario, ma dal datore di lavoro o, nel caso dei pensionati, dall'Inps.

Chi desidera richiedere un preventivo della cessione del quinto con il taeg più basso per capire se si tratti di una soluzione economicamente vantaggiosa per i propri fini, può inviare la richiesta online, senza doversi nemmeno scomodare per raggiungere la filiale della banca.

Analizziamo, però, ora insieme in quali casi potrebbe essere utile richiederlo.

In quali casi è utile richiederlo

I motivi che possono spingere una persona a richiedere un prestito sono numerosi e vanno dal sostenimento di spese non rinviabili fino al soddisfacimento di grandi o piccoli desideri.

Partendo dall'analisi delle motivazioni che spingono a richiederlo, alla quantità di denaro di cui si ha bisogno e alle tempistiche entro le quali si intende restituirlo, si può stabilire quale sia la tipologia di prestito più adatta.

La cessione del quinto dello stipendio o della pensione risulta tra le scelte migliori nei seguenti casi:

quando ci si vuole togliere il pensiero del pagamento delle rate mensili : come abbiamo anticipato, le rate mensili vengono in questo caso prelevate direttamente dallo stipendio e versate dal datore di lavoro, senza che il richiedente debba fare alcunché;

nel caso in cui si fosse in cerca di un prestito non finalizzato diverso dal prestito personale : i prestiti non finalizzati sono quelli che consentonoal beneficiario di ricevere direttamente il denaro sul proprio conto corrente e di disporne come ritiene più opportuno;

se in passato si sono verificati ritardi nei pagamenti: chi negli anni precedenti ha chiesto altri finanziamenti, ma ha ritardato nel pagamento delle rate, potrebbe non poter accedere al prestito personale. La cessione del quinto, grazie alla figura del datore di lavoro, il quale funge da intermediario tra la finanziaria e il soggetto richiedente, viene invece di norma concessa anche a chi, nella propria storia di credito finanziario, annovera ritardi nei pagamenti.

La cessione del quinto è inoltre una buona scelta per chi desidera restituire il denaro con tutta calma, senza che le rate mensili pesino eccessivamente sulle finanze personali.

I motivi per richiedere la cessione del quinto

La cessione del quinto può essere richiesta per soddisfare qualsiasi esigenza economica e finanziaria; può essere ad esempio utile o necessario ricorrere a questo tipo di finanziamento per sostenere delle spese sanitarie, acquistare un bene di valore di cui non si ha necessità, organizzare un viaggio o, più semplicemente, per disporre in qualsiasi momento di liquidità al fine di far fronte a spese impreviste.