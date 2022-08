Vallese, incidente mortale in montagna sul Lagginhorn

Si allunga l'elenco delle vittime in montagna nel vicino Canto Vallese. Martedì sul Lagginhorn, un alpinista è caduto durante un'arrampicata. E' successo intorno alle 11.

Due alpinisti erano sulla cresta sud in salita verso la vetta. A un'altitudine di circa 3.200 metri, uno dei due alpinisti, che non era legato in cordata con il compagno, ha perso l'equilibrio ed è precipitato per circa 100 metri.

I soccorritori giunti sul posto hanno potuto constatare il decesso della vittima della caduta. L'identificazione formale della vittima è in corso. La Procura della Repubblica, in collaborazione con la polizia cantonale del Vallese, ha avviato un'indagine.