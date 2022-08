Vigili del fuoco domesi senza autoscala, Galvani chiede che si intervenga subito

“Apprendiamo con preoccupazione dai mezzi di informazione locale che i Vigili del fuoco ossolani non dispongono di un’autoscala nel loro parco mezzi e che, di conseguenza, in caso di necessità sono loro malgrado costretti a chiederla in prestito ad altri comandi, quello di Verbania e persino di Torino. Vale ribadire che i nostri Vigili del fuoco svolgono un ruolo di primaria importanza nelle operazioni di soccorso, oltre che essere un punto di riferimento per le comunità locali, oltre tutto in un territorio dalla morfologia particolare qual è l’Ossola. Per questo motivo rivolgiamo un appello al ministero degli Interni, affinché il distaccamento dei Vigili del fuoco di Domodossola possa, nel volgere del minor tempo possibile, disporre nuovamente di un’autoscala”.





Lo dichiara in una nota il segretario della Lega Salvini Ossola, Riccardo Galvani