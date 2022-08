Pugni a un coetaneo in discoteca: minorenne domese non potrà entrare nel locale per un anno

Divieto di accesso in un locale di intrattenimento emesso dal questore di Verbania nei confronti di un sedicenne di Domodossola. Il minorenne, conosciuto dalle forze dell’ordine per essersi già reso protagonista di episodi violenti e di spaccio di sostanze stupefacenti, nella tarda serata del 31 luglio all’interno di una discoteca, a quell’ora piena di giovani, ha colpito con dei pugni al volto un suo coetaneo cagionandogli serie lesioni per le quali il malcapitato era finito in ospedale.

Il provvedimento emanato impone che il ragazzo non potrà accedere né stazionare delle immediate vicinanze del locale di intrattenimento per la durata di un anno: la violazione del divieto comporta la pena della reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.

Si tratta del terzo provvedimento di questo tipo, dall’inizio dell’anno, emesso dal Questore di Verbania in forza delle modifiche al Decreto Legge nr.14 del 2017, riguardante la sicurezza delle città, introdotte a seguito del tragico episodio di intolleranza e violenza gratuite, che ha destato particolare allarme nell’opinione pubblica, ovvero l’omicidio del ventunenne Willy Monteiro Duarte, avvenuto a Colleferro (Roma) nella notte del 6 settembre 2020.