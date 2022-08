Traduzioni italiano-inglese: perché diffidare dei software automatici

Effettuare traduzioni dall’italiano all’inglese è oggi un’esigenza particolarmente diffusa, soprattutto tra le aziende che si sono aperte ormai ai mercati internazionali. Un errore che però viene ancora commesso è quello di utilizzare i software automatici anziché affidarsi ad un’agenzia di traduzioni che sia professionale e qualificata. Il motivo, nella maggior parte dei casi, è legato a questioni economiche: esistono tool addirittura gratuiti online, che promettono traduzioni immediate ed estremamente affidabili.

Tra le realtà più serie si è ormai diffusa la consapevolezza di quanto sia importante rivolgersi ad agenzie di traduzione come Eurotrad, che è oggi tra le più consigliate in Italia. Quali sono però i rischi legati ai software automatici? Perché non conviene optare per queste soluzioni low cost? Scopriamolo insieme.

# Le traduzioni automatiche sono letterali

Innanzitutto, bisogna ricordare che le traduzioni automatiche che vengono effettuate dai software sono letterali e dunque non tengono in considerazione il contesto della frase. Ciò comporta numerosi errori, dovuti proprio al fatto che molte parole possono avere più significati e per comprendere quale sia quello corretto è necessario tenere in considerazione il contesto. Effettuare una traduzione letterale può dunque rivelarsi alquanto controproducente, perché significa andare incontro ad un rischio di errore che è inevitabile.

# Le traduzioni professionali devono essere fatte da un madrelingua

Le traduzioni che si possano considerare realmente professionali devono essere effettuate da un madrelingua, come avviene appunto all’interno dell’agenzia Eurotrad. Solo chi conosce la lingua in modo così approfondito è infatti in grado di effettuare delle traduzioni naturali e non forzate. Al contrario, utilizzare un software significa ritrovarsi con dei testi che spesso gli stessi destinatari non riescono a comprendere, proprio perché innaturali.

# I software non effettuano traduzioni specifiche

Un dettaglio che in molti non considerano ma che fa una grandissima differenza riguarda poi l’ambito all’interno del quale si va ad inserire la traduzione. Non ne esiste infatti solamente una, perché a seconda dello scopo il testo deve essere traslato in una nuova lingua con metodologie e terminologie differenti. Effettuare la traduzione di un videogioco ad esempio è cosa ben diversa dal tradurre un comunicato stampa e lo stesso si può dire delle etichette da apporre sui prodotti, delle descrizioni per i siti web e via dicendo. A seconda dello scopo e di dove andrà inserita la traduzione, è necessario adottare una tecnica ed un linguaggio completamente differenti. Un’agenzia professionale naturalmente è in grado di farlo, ma un software automatico, che si limita a tradurre in modo letterale, no.

# Le traduzioni automatiche si riconoscono

Un altro motivo per cui non vale la pena al giorno d’oggi utilizzare un software di traduzione automatico è legato alla salvaguardia della reputazione dell’azienda. Bisogna infatti considerare che ormai le traduzioni automatiche si riconoscono: i clienti sono in grado di capire che sono state effettuate utilizzando un software low cost e questo rischia di compromettere l’immagine della propria attività. Ecco perché conviene affidarsi ad un’agenzia che sia seria e professionale: per mantenere alta la reputazione della propria azienda trasmettendo serietà e competenza.